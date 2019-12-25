13-летнюю школьницу нашли мертвой в воронежском селе

СЕГОДНЯ 14:56 2019-12-25T14:56:25+03:00

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В селе Братки Терновского района Воронежской области нашли тело 13-летней девочки. По данным правоохранителей, школьница могла наложить на себя руки.

Вечером 24 декабря девочка сказала отцу, что пойдет в гости, но не вернулась. Тело школьницы обнаружили в одной из хозяйственных построек вблизи ее дома.

Сейчас силовики выясняют все обстоятельства происшествия, в том числе устанавливают круг знакомых девочки и условия, в которых она жила. По словам местных жителей, семья не считалась неблагополучной.

ИСТОЧНИК KP.RU