В Воронеже перенесли дату открытия главного городского катка

СЕГОДНЯ 14:19 2019-12-25T17:04:28+03:00

Изменить размер текста: A A

Власти ранее называли примерную дату открытия катка на площади Ленина - 25 декабря. Однако в их планы вмешалась небесная канцелярия. На улице все последние дни стояла скорее весенняя, чем зимняя погода – 4-5 градусов выше нуля. И лишь 25 декабря немного похолодало – но все же не настолько, чтобы лед хорошо держался.

Теперь каток собираются торжественно открыть в субботу, 28 декабря, в 14.00. Решение выглядит не очень логичным, если взглянуть на прогноз синоптиков на ближайшие выходные. 28 декабря ожидают дождь со снегом, дневная температура будет держаться около нуля. А вот 29 декабря будет уже нормальный снег и -2 градуса. В воскресенье бы и открыть каток при нормальном зимнем антураже, но, видимо, у властей на этот счет есть какие-то свои соображения.

Обновление: В департаменте физической культуры и спорта уточнили, что официально каток открыт все же с 25 декабря, но днем на нем никто не катается из-за работ на площади Ленина, а также из-за капризов погоды. С ее нормализацией каток будет работать по обычному графику с 10.00 до 21.30. Впрочем, реально покататься можно будет только во временные промежутки с 10.30 до 13.00, с 15.00 до 17.30 и с 19.30 до 21.30. Все остальное время специалисты будут приводить лед в порядок.

Вы стали свидетелем достойного внимания события? Сообщите об этом нашим журналистам по электронной почте: kp.vrn@phkp.ru, по телефону: 27-27-927 или напишите нам "Вконтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU