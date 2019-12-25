В 2020 году поездки на воронежских электричках обойдутся дороже

СЕГОДНЯ 14:17 2019-12-25T14:24:45+03:00

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Управление по государственному регулированию тарифов Воронежской области подготовило решение по установлению новых расценок поездок на электричках. Соответствующий приказ появился на официальном портале. Аналогичный документ от 2018 года признан утратившим силу.

За первые 10 километров поездки с пассажиров предлагают брать 22 рубля, за каждый последующий - 2 рубля 20 копеек. Ранее первая цифра была ниже на 50 копеек, вторая - на 5. Иными словами, для пассажиров стоимость повысится примерно на 2,3%.

ИСТОЧНИК KP.RU