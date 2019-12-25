2019-12-25T14:24:45+03:00
Общество

В 2020 году поездки на воронежских электричках обойдутся дороже

Стоимость поднимется на 2,3%
Станислав ШЕВЧЕНКО
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Подорожание коснется всех пригородных поездов.Подорожание коснется всех пригородных поездов.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО
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Управление по государственному регулированию тарифов Воронежской области подготовило решение по установлению новых расценок поездок на электричках. Соответствующий приказ появился на официальном портале. Аналогичный документ от 2018 года признан утратившим силу.

За первые 10 километров поездки с пассажиров предлагают брать 22 рубля, за каждый последующий - 2 рубля 20 копеек. Ранее первая цифра была ниже на 50 копеек, вторая - на 5. Иными словами, для пассажиров стоимость повысится примерно на 2,3%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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