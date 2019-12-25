Банкиры рассказали воронежцам, как оставить с носом мошенников перед Новым годом

СЕГОДНЯ 13:52 2019-12-25T13:52:32+03:00

Нужно запомнить несколько правил, и тогда вас не обманут

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Специалисты отделения Банка России по Воронежской области поделились простыми советами, как, делая новогодние покупки, не стать жертвой мошенников.

Не надо заходить на фишинговые сайты. Что это такое и как их распознать? Фишинг – это когда аферисты создают двойники сайтов известных интернет-магазинов. При этом они даже тратятся на рекламные рассылки. Поэтому не доверяйте целиком и полностью поисковику, а лучше обратите внимание на одну деталь, прежде чем что-либо покупать на сайте, где вы это делаете впервые. Посмотрите на адресную строку: в ее начале должен быть знак замочка. Это означает, что сайт безопасен. Если его нет, не делайте там покупку.

Вообще, если что-нибудь приобретаете через Интернет, лучше всего использовать свой компьютер, планшет или смартфон, где нельзя забывать поставить и вовремя обновлять антивирусную программу. Не используйте для любых платежных операций публичные Wi-fi сети. Также для покупок в интернете лучше завести дополнительную карту и вносить на нее лишь сумму, необходимую для оплаты предстоящей покупки, либо использовать так называемую «виртуальную карту».

Обязательно проверяйте банкноты, которые вам дают на сдачу. Купюры нужно осматривать на ощупь, на просвет и при наклоне. Информация о таких признаках размещена на сайте www.cbr.ru, а для владельцев смартфонов – еще и в мобильном приложении «Банкноты Банка России». Если у вас возникли хотя бы малейшие опасения, не берите купюру. А если все же взяли, не пытайтесь ей расплатиться, иначе рискуете ни за что ни про что получить уголовное дело. Обратитесь в любой коммерческий банк – там бесплатно сделают ее экспертизу.

Снимая деньги из банкомата, выбирайте безопасные места – к примеру, подразделения банков, крупные торговые комплексы. Вводите ПИН-код так, чтобы люди, стоящие рядом, не смогли его увидеть (удобнее всего прикрывать клавиатуру свободной рукой). После завершения всех операций убедитесь, что не забыли карту.

Если вы потеряли карту или ее украли, немедленно обратитесь в банк, чтоб ее заблокировали. Нужно всегда иметь при себе телефон службы клиентской поддержки.

Если вы потеряли телефон, на который приходят коды подтверждения вашего платежного сервиса, немедленно заблокируйте сим-карту, чтобы данные не смогли перехватить мошенники.

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ИСТОЧНИК KP.RU