Воронежец ударил женщину ножом и вызвал скорую

СЕГОДНЯ 13:30 2019-12-25T13:32:18+03:00

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20 декабря медики одной из воронежских больниц сражались за жизнь 40-летней женщины, которую доставили с колото-резаной раной. Увы, спасти ее не удалось. Пострадавшая скончалась.

Как выяснилось, в тот день она выпивала вместе с сожителем - 47-летним мужчиной, судимым за изнасилование, разбой и кражу. В какой-то момент женщина позволила неосторожное высказывание. Собутыльник оскорбился, схватил нож и ударил ее в живот. После этого он осознал, что натворил, и сам вызвал медиков.

- Мужчину будут судить за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. Ему грозит до пятнадцати лет лишения свободы, - сообщают в следственном управлении СК по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU