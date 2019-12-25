2019-12-25T13:32:18+03:00
Происшествия

Воронежец ударил женщину ножом и вызвал скорую

Спасти пострадавшую не удалось
Виктор ПАВЛОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

20 декабря медики одной из воронежских больниц сражались за жизнь 40-летней женщины, которую доставили с колото-резаной раной. Увы, спасти ее не удалось. Пострадавшая скончалась.

Как выяснилось, в тот день она выпивала вместе с сожителем - 47-летним мужчиной, судимым за изнасилование, разбой и кражу. В какой-то момент женщина позволила неосторожное высказывание. Собутыльник оскорбился, схватил нож и ударил ее в живот. После этого он осознал, что натворил, и сам вызвал медиков.

- Мужчину будут судить за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. Ему грозит до пятнадцати лет лишения свободы, - сообщают в следственном управлении СК по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В частном секторе Воронежа под мусорные «лодочки» уложат плиты
В среднем работающие пенсионеры в Воронежской области получили за год прибавку в 167 рублей
Воронежские проститутки захватили сайт московского детсада
В Воронеже пассажир выпал из машины и разбился насмерть
Воронежцы стали платить картой в полтора раза чаще
13-летнюю школьницу нашли мертвой в воронежском селе
В Воронежской области перевернулась «БМВ»: два человека погибли, еще двое - в больнице
В Воронеже перенесли дату открытия главного городского катка
В 2020 году поездки на воронежских электричках обойдутся дороже
Пользователям Сбербанк ID доступна скидка в 15% на билеты в кино на «Рамблер/кассе» и «Афише»
В Воронеже определили победителей конкурса по созданию концепта международного аэропорта имени Петра I
Стало известно, насколько и когда повысят пенсии воронежцам
Банкиры рассказали воронежцам, как оставить с носом мошенников перед Новым годом
Воронежец ударил женщину ножом и вызвал скорую
Эксперты рассказали, на какой работе в Воронеже можно получить больше денег