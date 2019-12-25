2019-12-25T14:21:12+03:00
Общество

Эксперты рассказали, на какой работе в Воронеже можно получить больше денег

Ожидаемо лидируют специалисты-компьютерщики
Юрий КОЗЛОВ
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Хорошо разбираешься в компьютерах - и зарплата у тебя будет большая!Хорошо разбираешься в компьютерах - и зарплата у тебя будет большая!Фото: Евгения ГУСЕВА
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Аналитики сервиса поиска работы и подбора персонала «Работа.ру» опубликовали данные о самых высооплачиваемых местах работы в Воронеже. При этом они принимали во внимание вакансии на конец 2019 года и зарплату, которую предлагали воронежцам, ищущим работу или желающим его сменить.

На первом месте работники сферы IT-технологий. В среднем их зарплата составляет 54,6 тысяч рублей в месяц. В Москве они бы получали на 70 процентов больше, однако, учитывая расходы на аренду квартиры (о покупке уж не говорим), примерно получился бы примерно те же деньги. Поэтому массового исхода кадров из этой сферы можно не ждать. Исключая отдельных честолюбивых специалистов.

На втором месте – транспорт и логистика. Средняя зарплата в этой сфере – 44,5 тысячи рублей. Ненамного меньше получают работники производств – 41,9 тысяч рублей. Цифра довольно удивительная, учитывая бедственное состояние многих воронежских заводов. Строители и риэлторы на четвертом месте. Их средняя зарплата – 39,9 тысяч. Почти только же получают специалисты сферы продаж – 39,6 тысяч.

Эксперты считают, что в 2020 году на рынке труда будут пользоваться повышенным спросом водители, курьеры, официанты, повара, мастера и рабочие, продавцы и кассиры, строители. Также будут хорошо востребованы программисты, разработчики мобильных приложений и другие сотрудники IT-сферы, опытные инженеры на производстве и специалисты по развитию HR-бренда.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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