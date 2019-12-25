2019-12-25T12:13:55+03:00
Происшествия

Истязатель ребенка из Воронежской области пойдет под суд

Угрожая ножом, мужчина вынудил жену отказаться от показаний
Виктор ПАВЛОВ
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Дошло до суда дело 41-летнего жителя Калачеевского района, которого обвиняют в истязании ребенка и принуждении жены к даче ложных показаний. Подробности раскрыли в следственном управлении СК РФ по Воронежской области.

По версии следствия, с весны этого года по 5 августа отец пятилетней девочки избивал ее, выражался в ее адрес нецензурной бранью, отбирал у нее продукты питания - их он использовал как закуску к спиртному.

- Также обвиняемый выгонял пятилетнего ребенка из дома, и ей приходилось ночевать на работе у матери или знакомых, проживать в реабилитационном центре, - добавляют следователи. - Он жил за счет заработной платы жены и случайных заработков, деньги от которых тратил на приобретение спиртного и сигарет.

Супруга устала терпеть и обратилась в полицию. Узнав об этом, муж схватил нож и начать размахивать перед ее лицом, требуя забрать заявление.

На предварительном следствии мужчина вину не признал. Однако следователи собрали значительное число доказательств.

ИСТОЧНИК KP.RU

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