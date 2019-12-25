Новогоднее поздравление президента и бой курантов воронежцы впервые услышат на площади Ленина

СЕГОДНЯ 11:53 2019-12-25T12:36:22+03:00

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250 мероприятий пройдет в Воронеже в рамках празднования Нового года. Ключевым событием программы станет открытие главной елки города. Оно стартует 31 декабря в 18.00. Сначала горожан ждет сказочное представление, шоу-балет, новогодний диксиленд (стиль в джазовой музыке), а затем выступление кавер-группы и барабанное шоу. Но на этом веселье на площади Ленина не закончится.

- Главной особенностью новой программы празднования является встреча Нового 2020-го года на площади Ленина. В связи с этим с 21.00 до 23.40 на главной сцене пройдет танцевально-развлекательная программа. А на светодиодном экране воронежцы смогут посмотреть трансляцию обращения президента России и услышать бой курантов, а затем до часа ночи продолжит работать DJ с новогодней программой, - сообщил руководитель управления культуры Воронежа Андрей Харитонов.

Во время каникул со 2 по 7 января на площади Ленина пройдут театрализованные представления, игровые и развлекательные программы, а также трансляция мультфильмов воронежской студии Wizart Animation.

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ИСТОЧНИК KP.RU