Воронежские следователи выясняют причины гибели двухмесячной малышки

СЕГОДНЯ 11:13 2019-12-25T11:29:27+03:00

На теле ребенка не нашли видимых следов насильственной смерти

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В Коминтерновском районе погибла девочка, родившаяся два месяца назад. Об этом сообщили в следственном управлении СКР по Воронежской области.

Смерть произошла 24 декабря в общежитии на улице Солнечной. Видимых следов насилия на теле ребенка не нашли. Однако точную причину будут устанавливать судмедэксперты.

- Проведен осмотр места происшествия и тела ребенка, проводятся опросы соседей, изъята медицинская документация, исследуются жилищно-бытовые условия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - комментируют следователи.

ИСТОЧНИК KP.RU