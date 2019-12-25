Воронежские следователи выясняют причины гибели двухмесячной малышки
На теле ребенка не нашли видимых следов насильственной смерти
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В Коминтерновском районе погибла девочка, родившаяся два месяца назад. Об этом сообщили в следственном управлении СКР по Воронежской области.
Смерть произошла 24 декабря в общежитии на улице Солнечной. Видимых следов насилия на теле ребенка не нашли. Однако точную причину будут устанавливать судмедэксперты.
- Проведен осмотр места происшествия и тела ребенка, проводятся опросы соседей, изъята медицинская документация, исследуются жилищно-бытовые условия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - комментируют следователи.
ИСТОЧНИК KP.RU