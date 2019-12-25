Праздник к нам приходит: воронежец ограбил елочный базар

СЕГОДНЯ 10:56 2019-12-25T11:00:20+03:00

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Воронежские полицейские раскрыли преступление, которое будто взято из мультфильма: некий антигерой решил украсть праздник. В сказке он бы, конечно, попросил у всех прощения и сплясал в общем хороводе. Но в реальной жизни мужчина стал фигурантом уголовного дела.

Вчера, 23 декабря, в дежурную часть поступило сообщение об ограблении елочного базара на улице Хользунова. Как выяснилось, к праздничным деревьям приблизился ничем не примечательный мужчина. Постоял, повыбирал, потрепал хвою, а потом схватил приглянувшуюся елочку и бросился наутек. Продавец кричал вслед, но реакции не последовало.

Сотрудники полиции взялись за патрулирование ближайших кварталов. В одном из двориков и задержали счастливого обладателя елки. Это оказался 33-летний местный житель. В преступлении сознался, но причины своего поведения объяснять не стал.

А вот дальше не до улыбок. По статье "Грабеж" ему грозит до четырех лет заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU