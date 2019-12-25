В Воронежской области появится защитник предпринимателей

СЕГОДНЯ 10:42 2019-12-25T10:43:26+03:00

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Сегодня, 25 декабря, в Воронеже открылся первый центр "Мой бизнес", в котором действующие и будущие предприниматели могут получить разнообразные услуги. Тут можно открыть ИП или ООО, собрать документы для участия в международных выставках, получить консультации по мерам господдержки.

Губернатор Александр Гусев, который побывал на открытии центра, анонсировал еще одно нововведение. В Воронежской области появится уполномоченный по правам предпринимателей. Конкретная кандидатура пока не определена, однако ясно, что новый институт появится уже в январе. К уполномоченному смогут обратиться все предприниматели, кто считает, что их права как-то нарушены.

ИСТОЧНИК KP.RU