В Воронеже пожилой водитель сбил пешехода прямо на зебре
Авария случилась на улице 60-й Армии
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На улице 60-й Армии произошла авария с пешеходом. ДТП случилось вчера, 24 декабря.
По предварительным данным полиции, 70-летний водитель автомобиля "Хендай-Акцент" сбил 61-летнюю женщину прямо на зебре. Та получила травмы, потребовалась госпитализация.
- По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия, - говорят в ГУ МВД по Воронежской области.
В регионе за сутки зарегистрировано 143 ДТП, из них в Воронеже - 112. Травмы на дорогах получили шесть человек.
ИСТОЧНИК KP.RU