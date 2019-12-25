В Воронеже пожилой водитель сбил пешехода прямо на зебре

СЕГОДНЯ 09:38 2019-12-25T09:38:38+03:00

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На улице 60-й Армии произошла авария с пешеходом. ДТП случилось вчера, 24 декабря.

По предварительным данным полиции, 70-летний водитель автомобиля "Хендай-Акцент" сбил 61-летнюю женщину прямо на зебре. Та получила травмы, потребовалась госпитализация.

- По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия, - говорят в ГУ МВД по Воронежской области.

В регионе за сутки зарегистрировано 143 ДТП, из них в Воронеже - 112. Травмы на дорогах получили шесть человек.

ИСТОЧНИК KP.RU