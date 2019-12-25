Заключенным воронежской колонии пытались передать запрещенный "новогодний подарок"

СЕГОДНЯ 08:21 2019-12-25T08:21:52+03:00

Внутри этих бутылок - совсем не минералка. Фото УФСИН по Воронежской области.

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23 декабря у ограждения воронежской ИК-3 задержали очередного "перебросчика". Этот человек хотел перекинуть через забор не мобильники, а бутылки. Подробности рассказали в УФСИН по Воронежской области.

- У задержанного 35-летнего мужчины изъяли 14 бутылок объемом 0.33 л, замотанных в полиэтиленовые пакеты. Внутри каждой находилась спиртосодержащая жидкость, - комментирую в регуправлении ведомства.

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ИСТОЧНИК KP.RU