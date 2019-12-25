2019-12-25T08:21:52+03:00
Происшествия

Заключенным воронежской колонии пытались передать запрещенный "новогодний подарок"

Мужчина пытался перебросить через забор колонии 14 бутылок спирта
Виктор ПАВЛОВ
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Внутри этих бутылок - совсем не минералка. Фото УФСИН по Воронежской области.Внутри этих бутылок - совсем не минералка. Фото УФСИН по Воронежской области.
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23 декабря у ограждения воронежской ИК-3 задержали очередного "перебросчика". Этот человек хотел перекинуть через забор не мобильники, а бутылки. Подробности рассказали в УФСИН по Воронежской области.

- У задержанного 35-летнего мужчины изъяли 14 бутылок объемом 0.33 л, замотанных в полиэтиленовые пакеты. Внутри каждой находилась спиртосодержащая жидкость, - комментирую в регуправлении ведомства.

"Деду Морозу" грозит штраф за попытку передачи запрещенных предметов. А вот заключенные, видимо, остались без подарка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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