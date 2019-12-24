2019-12-24T21:30:13+03:00
Общество

В Воронеже на Ленинском проспекте завершают благоустройство в месте обрушения канализации

К Новому году должны быть освобождены подъездные пути к местному ТЦ
Олег ИВАНОВ
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Бригады «РВК-Воронеж» уже завершают благоустройствоБригады «РВК-Воронеж» уже завершают благоустройствоФото: предоставлено ООО "РВК-Воронеж".
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15 декабря недалеко от торгового центра «Максимир» на Ленинском проспекте произошло обрушение железобетонного свода старой канализации метрового диаметра. Коллектор проложили в 60-е годы прошлого века и к этому моменту он полностью изношен. Мы уже писали, что его перекладка была намечена на 2020 год, но работы пришлось начать раньше.

24 декабря стало известно, что бригады «РВК-Воронеж» уже завершают благоустройство территории у торгового центра в Железнодорожном районе. Чтобы засыпать котлован глубиной 5 метров понадобилось 300 тонн грунта и 90 тонн щебня. Сейчас сотрудники водоканала восстанавливают дорожное покрытие. К Новому году будут освобождены подъездные пути.

- В ходе восстановительных работ обрушившийся свод железобетонного трубопровода «накрыли» стальным кожухом протяженностью около 25 метров. Участок сети в работу пока не запущен, но на объекте функционирует мобильная перекачивающая станция, которая в полной мере осуществляет отведение стоков и будет работать до завершения ремонта коллектора, - рассказал заместитель главного инженера по производственному обслуживанию «РВК-Воронеж» Юрий Ленченков.

Работы по перекладке 2,5 км аварийного коллектора, проходящего в районе Ленинского проспекта, включены в инвестиционную программу «РВК-Воронеж». Замена будет вестись как открытым способом, так и методом горизонтально направленного бурения. Труба нового будет полиэтиленовая. Ее срок службы - не менее 50 лет. Кроме того, современный материал более гладкий, что существенно улучшает пропускную способность трубопровода.

ИСТОЧНИК KP.RU

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