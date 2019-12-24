В Воронеже ограничат движение транспорта в центре города в новогодние праздники

СЕГОДНЯ 21:12 2019-12-24T21:12:30+03:00

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24 декабря в мэрии Воронежа рассказали о движении транспорта в центре города в новогодние праздники. Так, для обеспечения безопасности с 12:00 31 декабря будет запрещена парковка транспорта на площади Ленина. А с 17:00 движение будет полностью закрыто. Ограничение продлится до 2:00 1 января. Речь идет об участке от проспекта Революции до улицы Кирова и от улицы Платонова до улицы Кардашова.

Те же самые правила коснутся и проспекта Революции: от улицы Карла Маркса до площади Ленина. Автомобилистам придется объезжать улицу Плехановскую: от улицы Дзержинского до Пушкинской, а также Театральном проезде: от площади Ленина до улицы Пушкинской.

Соответственно изменится на это время и движение Общественного транспорта. Речь идет об автобусных маршрутах №№ 39, 50, 88а, 37, 52, 3, 5, 104, 20, 20м, 70а, 70м, 88, 25а, 93, 1кс, 1кв, 49, 49а, 105, 125, 5а, 69т, 80, 27, 23к, 33к, 77к, 22, 37а, 41, 79, 90, 64, 9ка, 9кс. Также изменится движение троллейбусов № 7 и № 8. Подробнее о каждом из маршрутов вы сможете прочесть здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU