2019-12-24T20:58:40+03:00
Общество

Более 27 тысячам должников из Воронежской области запретили выезжать за границу

Помните, что погасить задолженность лучше всего за несколько дней до вылета
Олег ИВАНОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Более 27 тысяч жителей Воронежской области не могут покинуть территорию России в связи с имеющейся задолженностью. Такие данные на конец 2019 года приводит Управления ФССП России по Воронежской области.

Напомним, согласно ст. 67 Федерального закона «Об исполнительном производстве» если должник без уважительных причин не выполняет свои обязательства, судебный пристав вправе вынести постановление о временном ограничении права выезда должника за пределы России.

В преддверии новогодних каникул каждый житель Воронежской области призывает может проверить отсутствие задолженности, воспользовавшись «Банком данных исполнительных производств» (http://r36.fssprus.ru/iss/ip).

Помните, что снять ограничение в аэропорту непосредственно перед вылетом невозможно! Процедура снятия занимает до суток, однако во избежание неприятных последствий о наличии статуса «выездного» необходимо позаботиться за 7-10 дней до запланированной поездки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воронеже на Ленинском проспекте завершают благоустройство в месте обрушения канализации
В Воронеже ограничат движение транспорта в центре города в новогодние праздники
Более 27 тысячам должников из Воронежской области запретили выезжать за границу
В Воронеже на несколько дней запретят парковку у площади Ленина
В Воронеже остановили работу опасного 30-летнего грузоподъемного крана
Воронежец «продал» дачу мошеннице и лишился 150 тысяч рублей
Под Воронежем хотят объявить войну снюсам
В Воронеже парень, ограбивший ювелирный магазин, почти год скрывался от полиции
В Воронежской области родители все чаще называют детей Миланами и Львами
В Воронеже будут останавливаться поезда, отправляющиеся в Крым
Сергей Лукин представил в Совфеде законопроект о единых стандартах предоставления государственных и муниципальных услуг в градостроительстве