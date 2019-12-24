Более 27 тысячам должников из Воронежской области запретили выезжать за границу

СЕГОДНЯ 20:58 2019-12-24T20:58:40+03:00

Помните, что погасить задолженность лучше всего за несколько дней до вылета

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Более 27 тысяч жителей Воронежской области не могут покинуть территорию России в связи с имеющейся задолженностью. Такие данные на конец 2019 года приводит Управления ФССП России по Воронежской области.

Напомним, согласно ст. 67 Федерального закона «Об исполнительном производстве» если должник без уважительных причин не выполняет свои обязательства, судебный пристав вправе вынести постановление о временном ограничении права выезда должника за пределы России.

В преддверии новогодних каникул каждый житель Воронежской области призывает может проверить отсутствие задолженности, воспользовавшись «Банком данных исполнительных производств» (http://r36.fssprus.ru/iss/ip).

Помните, что снять ограничение в аэропорту непосредственно перед вылетом невозможно! Процедура снятия занимает до суток, однако во избежание неприятных последствий о наличии статуса «выездного» необходимо позаботиться за 7-10 дней до запланированной поездки.

ИСТОЧНИК KP.RU