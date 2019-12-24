В Воронеже на несколько дней запретят парковку у площади Ленина

СЕГОДНЯ 19:25 2019-12-24T19:25:46+03:00

В это время там будут проходить Губернаторские елки для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

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С 25 до 28 декабря на 10 часов ежедневно будет запрещена парковка транспорта у площади Ленина. Речь идет об участке от улицы Кирова до улицы Плехановской со стороны Воронежского государственного театра оперы и балета.

Как объяснили в пресс-службе мэрии, запрет связан с проведением Губернаторских елок для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Они будут проходит с 25 по 28 декабря с 6:00 до 16:00. Единственные, на кого ограничение не будет распространяться, это автобусы, которые как раз будут подвозить ребят.

ИСТОЧНИК KP.RU