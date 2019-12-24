В Воронеже остановили работу опасного 30-летнего грузоподъемного крана

СЕГОДНЯ 19:19 2019-12-24T19:19:27+03:00

Как минимум 90 суток его будет нельзя использовать

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Судебные приставы Воронежа приостановили работу грузоподъемного крана в связи с нарушениями требований промышленной безопасности. Речь идет о мостовом кране 1989 года выпуска. Верхне-Донское управление Ростехнадзора установило, что эксплуатация технического устройства представляет угрозу жизни и здоровью людей.

- Выявлены следующие нарушения: разрушенные тормозные колодки передвижения тележек, неисправные концевые выключатели, трещины на одной из тормозных колодок механизма передвижения крана, незакрытые шкафы управления, установленные на мосту крана. Указанные нарушения могут повлечь не только аварийные ситуации при эксплуатации крана, но и человеческие жертвы, - сообщают в пресс-службе УФССП России по Воронежской области.

В итоге АО «Металлоптторг» признан виновным в грубом нарушении требований промышленной безопасности (ч. 3 ст. 9.1 КоАП РФ). Работа крана приостановлена на 90 суток.

ИСТОЧНИК KP.RU