Воронежец «продал» дачу мошеннице и лишился 150 тысяч рублей
58-летний воронежец на одном из сайтов в интернете разместил объявление о продаже дачи. Через некоторое время ему позвонила незнакомка. Она выразила желание приобрести дом.
Вот только под предлогом оформления документов на право собственности, она ввела в заблуждение хозяина. Женщина попросила его перевести ей часть денег от будущей сделки на оформление пакета документов. Потерпевший отправился к банкомату, где перевел по указанным ему реквизитам около 150 тысяч рублей. После этого мошенница отключила телефон и перестала выходить на связь с заявителем.
Осознав, что стал жертвой противоправных действий, мужчина обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Сотрудниками полиции разыскивают преступницу.
Помните, что нужно быть бдительными при осуществлении финансовых сделок с неизвестными лицами, тщательно проверять любую, поступающую информацию и не поддаваться на провокации.
ИСТОЧНИК KP.RU