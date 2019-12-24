2019-12-24T18:01:27+03:00
Происшествия

Воронежец «продал» дачу мошеннице и лишился 150 тысяч рублей

Теперь ловкую преступницу разыскивает полиция
Олег ИВАНОВ
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Мошенники продолжают атаковать на расстоянииМошенники продолжают атаковать на расстоянииФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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58-летний воронежец на одном из сайтов в интернете разместил объявление о продаже дачи. Через некоторое время ему позвонила незнакомка. Она выразила желание приобрести дом.

Вот только под предлогом оформления документов на право собственности, она ввела в заблуждение хозяина. Женщина попросила его перевести ей часть денег от будущей сделки на оформление пакета документов. Потерпевший отправился к банкомату, где перевел по указанным ему реквизитам около 150 тысяч рублей. После этого мошенница отключила телефон и перестала выходить на связь с заявителем.

Осознав, что стал жертвой противоправных действий, мужчина обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Сотрудниками полиции разыскивают преступницу.

Помните, что нужно быть бдительными при осуществлении финансовых сделок с неизвестными лицами, тщательно проверять любую, поступающую информацию и не поддаваться на провокации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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