2019-12-24T16:55:51+03:00
Происшествия

В Воронеже парень, ограбивший ювелирный магазин, почти год скрывался от полиции

Однако в итоге его все равно вычислили
Олег ИВАНОВ
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Еще в январе в Воронеже один из посетителей ювелирного магазина, расположенного в торговом центре на бульваре Пионеров открыто похитил серебряные изделия. Около 17.00 мужчина зашел в салон, нагнулся под стойку витрины, взял с полки лоток с ювелирными изделиями и, не обращая внимания на продавца покинул торговый зал. Причиненный ущерб составил около 100 тысяч рублей.

На место происшествия незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа. Изучив записи с камер видеонаблюдения и опросив очевидцев, полицейские установили личность вора. Им оказался неоднократно судимый 22-летний воронежец.

В итоге его удалось задержать в Коминтерновском районе. В отделе полиции парень признался, что часть ювелирных изделий потерял по дороге, а оставшиеся сдал в ломбард. Он скрывался от сотрудников полиции, меняя места проживания.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ «Грабеж». Молодой человек находится под подпиской о невыезде. Ему грозит до 4 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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