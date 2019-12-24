В Воронеже будут останавливаться поезда, отправляющиеся в Крым

СЕГОДНЯ 16:33 2019-12-24T17:00:36+03:00

Теперь воронежцы смогут отправиться в Крым по железной дороге Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Напомним, составы пройдут по самому протяженному мосту в России

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Первые поезда начнут курсировать между материковой частью России и полуостровом по новому мосту уже в конце декабря 2019 года. Выполнять перевозки будут именные составы дальнего следования «Таврия» - изначально Крым назывался именно так. Согласно данным на сайте РЖД, поезда будут останавливаться и в Воронеже.

В составы, курсирующих по маршруту Санкт-Петербург – Севастополь, входят купейные и плацкартные вагоны. По маршруту Москва – Симферополь ходят двухэтажные поезда с вагонами купе и СВ.

Так, 24 декабря поезд, который впервые пройдет по Крымскому железнодорожному мосту, прибыл в 8:25 на воронежскую станцию Придача. Напомним, мост в Крым из Краснодарского края - самый протяженный в России, его длина составляет около 19 километров.

ИСТОЧНИК KP.RU