Сергей Лукин представил в Совфеде законопроект о единых стандартах предоставления государственных и муниципальных услуг в градостроительстве
23 декабря в Москве состоялось заключительное 471-е заседание осенней сессии Совета Федерации, в ходе которого было рассмотрено более 90 вопросов
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В рамках насыщенной повестки дня сенаторы одобрили ряд значимых законопроектов. В формате «правительственного часа» Министр иностранных дел России Сергей Лавров проинформировал верхнюю палату парламента об актуальных проблемах внешней политики.
ИСТОЧНИК KP.RU