Пожар в Воронежской области, на котором погибла пенсионерка, случился из-за печи
Вечером 23 декабря в правоохранительные органы поступило сообщение, что при пожаре в доме по улице Центральная села Бабка Павловского района погибла 70-летняя хозяйка. Мы уже рассказывали об этом случае.
62-летний сожитель пенсионерки и 43-летний сын пытались спасти женщину, но в итоге у них ничего не вышло. Мужчины сами были госпитализированы в медицинское учреждение. Следователи начали доследственную проверку.
По предварительным данным, причиной возникновения пожара явилось несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.
- Сотрудники провели осмотр места происшествия, продолжают опросы очевидцев. В рамках доследственной проверки будут назначены экспертизы: судебно-медицинская с целью установления причины смерти погибшей и пожаро-техническая для выяснения точной причины возникновения пожара, – рассказал руководитель Павловского межрайонного следственного отдела регионального следственного управления СК России Олег Шабунин.
ИСТОЧНИК KP.RU