2019-12-24T16:08:04+03:00
Происшествия

Пожар в Воронежской области, на котором погибла пенсионерка, случился из-за печи

Также во время ЧП пострадали сожитель и сын женщины
Олег ИВАНОВ
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Вечером 23 декабря в правоохранительные органы поступило сообщение, что при пожаре в доме по улице Центральная села Бабка Павловского района погибла 70-летняя хозяйка. Мы уже рассказывали об этом случае.

62-летний сожитель пенсионерки и 43-летний сын пытались спасти женщину, но в итоге у них ничего не вышло. Мужчины сами были госпитализированы в медицинское учреждение. Следователи начали доследственную проверку.

По предварительным данным, причиной возникновения пожара явилось несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

- Сотрудники провели осмотр места происшествия, продолжают опросы очевидцев. В рамках доследственной проверки будут назначены экспертизы: судебно-медицинская с целью установления причины смерти погибшей и пожаро-техническая для выяснения точной причины возникновения пожара, – рассказал руководитель Павловского межрайонного следственного отдела регионального следственного управления СК России Олег Шабунин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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