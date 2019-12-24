Воронежский ветеран в 97 лет помнит всю свою жизнь и не пользуется очками

СЕГОДНЯ 15:42 2019-12-24T15:42:13+03:00

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20 декабря жителю Левобережного района ветерану Великой Отечественной войны, участнику освобождения Севастополя Николаю Кузьмичу Зимовцу исполнилось 97 лет.

- Несмотря на солидный возраст, у воронежского ветерана великолепная память – он в деталях помнит всю свою жизнь - и отличное зрение – читает без очков, - рассказали в мэрии. - А еще он большой оптимист. Говорит, именно это качество помогло выжить в голодные 30-е, пройти войну и дожить до седин вместе со своей верной супругой Инной Григорьевной - вместе они уже 67 лет. Их самое главное богатство – две дочери, две внучки и правнук.

Николай Кузьмич прошел всю войну, был серьезно ранен в ногу, освобождал Южную Левобережную Украину, участвовал в ликвидации Никопольского плацдарма немцев и форсировании реки Днепр в районе Малой Лепетихи, в форсировании Сивашского пролива в районе Николаевки, в прорыве обороны немцев на Сивашском плацдарме, а также в освобождении Крыма и Севастополя.

Поздравить ветерана сразу с двумя праздниками, днем рождения и наступающим Новым годом, пришла делегация из управы с цветами и подарками.

ИСТОЧНИК KP.RU