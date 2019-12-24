В Воронеже троим наркосбытчикам грозит по 20 лет тюрьмы

СЕГОДНЯ 15:15 2019-12-24T15:15:33+03:00

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Трое жителей Воронежской области в возрасте от 21 до 28 лет сядут на скамью подсудимых. Организованную преступную группу обвиняют в сбыте наркотиков.

- Свою деятельность фигуранты осуществляли в 2018-2019 годах на территории Воронежской и Московской областей, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области. – Наркотики сбывали при помощи тайников-закладок с использованием электронных платежных систем и программ, использующих сеть Интернет.

Всего, по версии следствия, на счету сбытчиков четыре преступления, относящихся к сфере особо тяжких. Следствие завершило расследование и передало материалы деда в Советский районный суд на рассмотрение. Наркосбытчикам грозит до 20 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU