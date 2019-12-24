Практически треть воронежцев не знает, как распорядиться своим маткапиталом

СЕГОДНЯ 14:26 2019-12-24T14:26:13+03:00

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С января 2007 года и до настоящего момента в Воронежской области было выдано почти 125 тысяч государственных сертификатов на материнский капитал. При этом полученные средства полностью потратили только 66 тысяч владельцев – то есть 53% от числа держателей. К этому числу стоит прибавить еще 21 тысячу тех, кто использовал эту возможность хотя бы частично.

Таким образом, за 12 лет владельцы маткапитала из Воронежской области на те или иные цели смогли направить 32 млрд рублей. В 92% случаев родители используют полученные от государства деньги на улучшение жилищных условий. Об этом 24 декабря рассказал Александр Меркулов, руководитель воронежского отделения ПФР.

С 2018 года семьи с низким доходом, в которых родился второй ребенок, могут ежемесячно получать выплаты из средств МСК. За это время такой возможностью воспользовались 1,5 тысячи владельцев сертификатов. На их счета перечислено 97 млн рублей. При этом чаще такой возможность стали пользоваться именно в 2019 году – 985 обращений (69,5 млн).

Если размер выплаты в 2019 году составил 8 657 рублей, то в 2020-ом он вырастет до 9 190 рублей. К слову, с 1 января будет увеличен и сам маткапитал – до 466 617 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU