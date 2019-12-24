В центре Воронежа на три месяца закрыли популярный ресторан

СЕГОДНЯ 14:36 2019-12-24T14:36:17+03:00

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Популярный ресторан «YokoMokko», расположенный в центре Воронежа, не будет работать в Новый год. Суд приостановил работу заведения на 90 суток по обращению управления Роспотребнадзора по Воронежской области. Контролирующее ведомство обнаружило в ресторане перечень грубых нарушений санитарного законодательства. Из-за антисанитарии посетители заведения рисковали своим здоровьем.

Суд посчитал «YokoMokko» виновным в нарушении правил организации питания и поддержал инициативу Роспотребнадзора о приостановлении работы. По истечении 90 дней ведомство проведет повторную проверку и выяснит, устранены ли выявленные нарушения.

ИСТОЧНИК KP.RU