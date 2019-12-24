В селе Воронежской области на пожаре погибла пенсионерка

СЕГОДНЯ 13:59 2019-12-24T14:02:58+03:00

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Вечером в понедельник, 23 декабря, на улице Центральном села Бабка в Павловском районе в одном из домов возник пожар. На место ЧП срочно выехали семь пожарных и две машины спецтехники. В течение 40 минут они боролись с огнем. А, когда пожар ликвидировали, под обломками постройки площадью 56 квадратных метров обнаружили тело 70-летней женщины. Еще двоих мужчин 62 и 43 лет госпитализировали с ожогами и отравлением продуктами горения.

Причину пожара выясняют эксперты-дознаватели.

ИСТОЧНИК KP.RU