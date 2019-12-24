Воронежцам предлагают встретить наступающий год без долгов по налогам

СЕГОДНЯ 13:55 2019-12-24T13:55:01+03:00

Проверить наличие своей задолженности вы можете на сайте ФНС России www.nalog.ru

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Инспекция ФНС России по Коминтерновскому району Воронежа предлагает всем горожанам встретить наступающий год без долгов по налогам.

- Проверить наличие своей задолженности вы можете на сайте ФНС России www.nalog.ru с помощью интернет-сервиса «Личный кабинет налогоплательщика», на официальном сайте службы судебных приставов в «Банке исполнительных производств» (r36.fssprus.ru), на сайте Госуслуги, на официальном портале правительства Воронежской области в разделе «Популярные вопросы», при получении услуги в МФЦ «Мои документы», - напоминают в инспекции.

По всем вопросам обращайтесь по телефону Единого контакт-центра ФНС России 8-800-222-22-22

ИСТОЧНИК KP.RU