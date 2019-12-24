Воронежский заповедник и ВГУ выпустили Кадастр редких растений области

СЕГОДНЯ 12:49 2019-12-24T12:49:11+03:00

Над изданием ботаники работали два года

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Завершилась двухлетняя совместная работа ботаников ВГУ и Воронежского заповедника по выпуску второго издания Красной книги Воронежской области и Кадастра охраняемых растений. Печатный вариант Кадастра вышел в свет в декабре, Красная книга – в начале 2019 года.

- Из всего объема накопленного и проанализированного материала только часть, предусмотренная форматом региональных Красных книг, вошла в Красную книгу Воронежской области. Остальные материалы оформлены в виде отдельного издания – «Кадастра сосудистых растений, охраняемых на территории Воронежской области», - рассказали в Воронежском заповеднике.

В Кадастре можно найти информацию о конкретных местонахождениях каждого вида, включенного в региональную Красную книгу. Материалы систематизированы с учетом административного деления области и времени находок. Информация сопровождается комментариями специалистов.

Кадастр необходим как ученым и работникам природоохранных организаций, так и естественных факультетов вузов, а также учителей биологии и географии.

ИСТОЧНИК KP.RU