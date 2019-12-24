Экс-директору воронежской УК грозит тюремное заключение

СЕГОДНЯ 11:45 2019-12-24T11:45:13+03:00

Руководитель присвоил себе почти 16 миллионов, перечисленных жильцами за отопление

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Завершилось расследование уголовного дела в отношении бывшего руководителя воронежской УК, которого обвиняют в причинении ущерба на сумму около 16 миллионов путем злоупотребления доверием.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области, в 2014 году обвиняемый заключил с поставщиком коммунальных услуг договор. Согласно условиям соглашения одна организация предоставляет услуги по отпуску тепловой энергии, а другая – их оплачивает.

За два года УК получила от жильцов 47 миллионов в качестве оплаты за тепло, но директор перечислил поставщику услуги лишь 31,1 миллиона рублей. Оставшимися 15,9 миллиона он распорядился по собственному усмотрению. В отношении должностного лица возбудили уголовное дело по статье «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием, причинившее особо крупный ущерб». За совершение этого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU