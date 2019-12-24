2019-12-24T12:49:47+03:00
Общество

Самые новогодние красные грузовики из популярной рекламы приедут в Воронеж

Караван остановится возле ТРЦ Сити-парк «Град»
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: из официальной группы Coca-Cola в соцсети «ВКонтакте».Фото: из официальной группы Coca-Cola в соцсети «ВКонтакте».
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Легендарный караван грузовиков из новогодней рекламы Coca-Cola приедет в Воронеж. Праздничный транспорт путешествует по всей России. И во вторник, 24 декабря, он сделает остановку в столице Черноземья.

Грузовики будут ждать местных жителей на парковке у ТРЦ Сити-парк «Град» в 16.00. Для гостей готовят программу с музыкой, танцами, конкурсами и подарками. Воронежцы смогут сфотографироваться с Сантой.

Караван начал свое путешествие 30 ноября в Новосибирске. А завершить путешествие по России планируется 28 декабря в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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