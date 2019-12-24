2019-12-24T10:44:14+03:00
Общество

В Воронеже на Димитрова и Монтажном проезде установят новые дорожные знаки

Это повысит безопасность движения на сложном участке
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото с сайта мэрии Воронежафото с сайта мэрии Воронежа
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В ближайшее время на пересечении улицы Димитрова и Монтажного проезда, а также в районе ТРЦ «Твой дом» установят несколько новых дорожных знаков – «Уступите дорогу», «Движение без остановки запрещено», «Остановка запрещена», «Парковка», а также табличек «Зона действия 60 м», «Зона действия», «Способ постановки транспортного средства на стоянку», «Фотовидеофиксация» и «Работает эвакуатор».

По информации пресс-службы мэрии, это повысит безопасность движения на этом сложном участке дороги.

Напомним, в субботу недалеко от этого места в результате ДТП перевернулся автомобиль «Киа», водитель погиб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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