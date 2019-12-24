В Воронеже "Хонда" сбила пенсионера, переходившего дорогу в неположенном месте
Пострадавший скончался в больнице
Полицейские начали проверку по факту ДТПФото: из архива «КП»
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В понедельник утром, около 6.45, на улице Дубровина 58-летний воронежец на «Хонде» сбил пешехода. 71-летний мужчина переходил дорогу в неположенном месте и водитель, возможно, просто не заметил его в предрассветных сумерках.
Пенсионер получил тяжелые травмы. С места ДТП пострадавшего забрали в больницу, но врачи не смогли сохранить ему жизнь.
По данному факту сотрудники полиции проводят проверку, устанавливают все обстоятельства происшествия.
ИСТОЧНИК KP.RU