В Воронеже "Хонда" сбила пенсионера, переходившего дорогу в неположенном месте

СЕГОДНЯ 10:15 2019-12-24T10:15:26+03:00

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В понедельник утром, около 6.45, на улице Дубровина 58-летний воронежец на «Хонде» сбил пешехода. 71-летний мужчина переходил дорогу в неположенном месте и водитель, возможно, просто не заметил его в предрассветных сумерках.

Пенсионер получил тяжелые травмы. С места ДТП пострадавшего забрали в больницу, но врачи не смогли сохранить ему жизнь.

По данному факту сотрудники полиции проводят проверку, устанавливают все обстоятельства происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU