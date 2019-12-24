2019-12-24T10:15:26+03:00
Происшествия

В Воронеже "Хонда" сбила пенсионера, переходившего дорогу в неположенном месте

Пострадавший скончался в больнице
Елена ФЕДЯШЕВА
Поделиться:
Полицейские начали проверку по факту ДТППолицейские начали проверку по факту ДТПФото: из архива «КП»
Изменить размер текста:

В понедельник утром, около 6.45, на улице Дубровина 58-летний воронежец на «Хонде» сбил пешехода. 71-летний мужчина переходил дорогу в неположенном месте и водитель, возможно, просто не заметил его в предрассветных сумерках.

Пенсионер получил тяжелые травмы. С места ДТП пострадавшего забрали в больницу, но врачи не смогли сохранить ему жизнь.

По данному факту сотрудники полиции проводят проверку, устанавливают все обстоятельства происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воронеже "Хонда" сбила пенсионера, переходившего дорогу в неположенном месте
В Воронежской области пропала 48-летняя женщина со шрамом на лбу
В Воронеже «стажерка» обчистила сейф организации в центре
В Воронеже на улице Кирова демонтировали устаревшую вывеску аптеки
Под Новый год в ВГУ прилетели мыши
В Воронеже на нерегулируемом переходе иномарка наехала на двухлетнего мальчика
В Воронеже закрытый кадетский корпус досрочно начал работу
Два воронежских магазина с алкоголем легализовались только после штрафа
В Воронеже задержали мужчину, который взял на отдых полкило амфетамина
Жителей Воронежской области на новогодних праздниках будут охранять больше двух тысяч полицейских
Минпромторг ответил на обращение воронежских торговцев
В Воронежской области переработают 10,5 тонн сосновых шишек
Воронежца напоминают об истечении срока уплаты страховых взносов
В Воронежской области все детские поликлиники станут бережливыми
В Воронеже налетчик ограбил аптеку и сильно избил женщину-фармацевта
В Воронежской области отцов двоих детей могут отправлять на курсы повышения квалификации
Воронежец месяц скрывался под Москвой после ограбления собутыльника
В Воронежской области за выплатой на второго ребенка в 200 тысяч рублей обратились 15 женщин
По просьбам воронежцев на остановке «Песчаный лог» замостили разделительную полосу
Жительница воронежского села не проснулась после жестоких побоев
В Воронеже автоледи сбила мужчину на «зебре»
Воронежцев пригласили на открытие городских елок
Воронежцам показали игрушечных Мартиросяна, Волю и Грачева
Как в Воронеже новоселье отмечали всем двором