2019-12-24T09:53:43+03:00
Общество

В Воронежской области пропала 48-летняя женщина со шрамом на лбу

О Татьяне Стукановой нет вестей с 23 декабря
Елена ФЕДЯШЕВА
Поделиться:
фото предоставлено поисковым отрядом "Лиза Алерт Воронеж"фото предоставлено поисковым отрядом "Лиза Алерт Воронеж"
Изменить размер текста:

Поисковый отряд «Лиза Алерт Воронеж» просит помочь в поисках без вести пропавшей Стукановой (Недопат, Кирьяно) Татьяны Васильевны, 48 лет. Женщина вышла из дома 23 декабря и до сих пор не вернулась. Может находиться в Нижнем Мамоне, Верхнем Мамоне и Воронеже. Нуждается в медицинской помощи.

Приметы Татьяны Васильевны: рост 155 см, плотного телосложения, волосы темно-русые, глаза зеленые. Особые приметы: на лбу шрам.

Была одета в светло-синюю короткую куртку, серые брюки, черные сапоги, серую вязаную шапку. Если вы обладаете какой-либо информацией о пропавшей, просьба позвонить по номеру горячей линии отряда : 88007005452 ( бесплатно по России).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воронеже "Хонда" сбила пенсионера, переходившего дорогу в неположенном месте
В Воронежской области пропала 48-летняя женщина со шрамом на лбу
В Воронеже «стажерка» обчистила сейф организации в центре
В Воронеже на улице Кирова демонтировали устаревшую вывеску аптеки
Под Новый год в ВГУ прилетели мыши
В Воронеже на нерегулируемом переходе иномарка наехала на двухлетнего мальчика
В Воронеже закрытый кадетский корпус досрочно начал работу
Два воронежских магазина с алкоголем легализовались только после штрафа
В Воронеже задержали мужчину, который взял на отдых полкило амфетамина
Жителей Воронежской области на новогодних праздниках будут охранять больше двух тысяч полицейских
Минпромторг ответил на обращение воронежских торговцев
В Воронежской области переработают 10,5 тонн сосновых шишек
Воронежца напоминают об истечении срока уплаты страховых взносов
В Воронежской области все детские поликлиники станут бережливыми
В Воронеже налетчик ограбил аптеку и сильно избил женщину-фармацевта
В Воронежской области отцов двоих детей могут отправлять на курсы повышения квалификации
Воронежец месяц скрывался под Москвой после ограбления собутыльника
В Воронежской области за выплатой на второго ребенка в 200 тысяч рублей обратились 15 женщин
По просьбам воронежцев на остановке «Песчаный лог» замостили разделительную полосу
Жительница воронежского села не проснулась после жестоких побоев
В Воронеже автоледи сбила мужчину на «зебре»
Воронежцев пригласили на открытие городских елок
Воронежцам показали игрушечных Мартиросяна, Волю и Грачева
Как в Воронеже новоселье отмечали всем двором