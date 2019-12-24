В Воронежской области пропала 48-летняя женщина со шрамом на лбу

СЕГОДНЯ 09:53 2019-12-24T09:53:43+03:00

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Поисковый отряд «Лиза Алерт Воронеж» просит помочь в поисках без вести пропавшей Стукановой (Недопат, Кирьяно) Татьяны Васильевны, 48 лет. Женщина вышла из дома 23 декабря и до сих пор не вернулась. Может находиться в Нижнем Мамоне, Верхнем Мамоне и Воронеже. Нуждается в медицинской помощи.

Приметы Татьяны Васильевны: рост 155 см, плотного телосложения, волосы темно-русые, глаза зеленые. Особые приметы: на лбу шрам.

Была одета в светло-синюю короткую куртку, серые брюки, черные сапоги, серую вязаную шапку. Если вы обладаете какой-либо информацией о пропавшей, просьба позвонить по номеру горячей линии отряда : 88007005452 ( бесплатно по России).

ИСТОЧНИК KP.RU