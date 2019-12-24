В Воронеже «стажерка» обчистила сейф организации в центре
Новый способ мошенничества придумали представители преступного мира в Воронеже.
В понедельник, 23 декабря, в офис проектной организации, расположенной в районе ВГУ, по объявлению пришла девушка, пробоваться на должность бухгалтера-кассира. Она предъявила паспорт и приступила к стажировке. Через какое-то время обучающая девушку бухгалтер ненадолго вышла из кабинета, а когда вернулась, то сейф был открыт, а «стажерки» и след простыл. При этом из сейфа, по словам представителя компании, исчезло около полумиллиона.
Когда проверили паспорт, оказалось, что фотография в него вклеена. Возможно, и сам документ поддельный. По указанному в паспорте адресу прописки такая девушка не живет.
Директор компании написал заявление в полицию, оценивается ущерб.
ИСТОЧНИК KP.RU