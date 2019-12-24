В Воронеже на улице Кирова демонтировали устаревшую вывеску аптеки
На улице Кирова в принудительном порядке демонтировали вывеску аптеки, не соответствующую требованиям дизайн-регламента. Нарушение во время рейда обнаружили сотрудники управы Ленинского района. Для демонтажа архаичного баннера пришлось привлекать спецтехнику районного комбината благоустройства.
- В отношении предпринимателя-нарушителя составили протокол об административном правонарушении. Ему грозит штраф до 25000 рублей, - рассказали в управе.
В управе отметили, что регулярно проводят мониторинг территории на предмет соответствия фасадов требованиям дизайн-регламента. Напомним, в зону строгой регламентации вошли 24 улицы Ленинского района: пл. Ленина, ул. Кирова, ул. Плехановская, ул. 20-летия Октября, ул. Моисеева, ул. 9 Января и другие. По результатам проведенной работы приведены в соответствие из запланированных на 2019 год порядка 90% объектов.
ИСТОЧНИК KP.RU