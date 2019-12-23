2019-12-23T22:06:46+03:00
Происшествия

В Воронеже на нерегулируемом переходе иномарка наехала на двухлетнего мальчика

Находившаяся с ребенком мама не пострадала, малыша доставили в больницу
Анна ГРЕБЕНКИНА
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фото с места ДТП.фото с места ДТП.Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.
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Авария случилась вечером 23 декабря напротив дома №35 по улице 60 Армии. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области, в 20.15 женщина переходила дорогу по нерегулируемой "зебре" вместе со своим двухлетним ребенком. Мальчик находился в коляске. По какой причине 30-летний водитель "Фиат Альбеа" не заметил пешеходов - сейчас выясняют правоохранители. Однако точно известно, что иномарка наехала на маму с малышом.

По предварительной информации жительница Воронежа не пострадала, а вот ребенка доставили в медицинское учреждение. Его состояние уточняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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