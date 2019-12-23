2019-12-23T20:17:21+03:00
Общество

В Воронеже закрытый кадетский корпус досрочно начал работу

Нарушения были устранены руководством
Виктор ПАВЛОВ
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Фото из архива "КП".Фото из архива "КП".Фото: Влад КОМЯКОВ
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Закрытый за нарушения Михайловский кадетский корпус возобновил работу. Об этом сообщили сегодня, 23 декабря, в региональном управлении федеральной службы судебных приставов.

Директор учреждения обратился в суд с ходатайством о досрочном прекращении наказания. Причина - устранение обстоятельств, из-за которых деятельность корпуса была приостановлена. Подтверждением стало заключение Роспотребнадзора. В итоге суд постановил возобновить деятельность учреждения.

Напомним, 12 декабря работа Михайловского кадетского корпуса была приостановлена на 45 суток в связи с многочисленными санитарными нарушениями, связанными со строительными работами и вывозом мусора. Основанием для проверки послужила жалоба одного из родителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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