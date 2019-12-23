2019-12-23T17:33:31+03:00
Общество

Жителей Воронежской области на новогодних праздниках будут охранять больше двух тысяч полицейских

Также к патрулированию привлекут сотрудников ЧОПов, казаков и добровольных дружинников
Татьяна МИСТЮКОВА
Поделиться:
Сотрудники полиции будут работать в усиленном режиме.Сотрудники полиции будут работать в усиленном режиме.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО
Изменить размер текста:

С 22 декабря текущего года по 8 января следующего в Воронежской области пройдут 1562 новогодних и рождественских мероприятий. По прогнозам полицейских в них примут участие более 245 тыс. человек.

- Для обеспечения правопорядка и безопасности планируется задействовать более двух тысяч сотрудников органов внутренних дел, - сегодня на планерке в правительстве области рассказал врио начальника Главного управления МВД РФ по Воронежской области Вячеслав Кузнецов. – Кроме того, объекты массового пребывания граждан будут проверяться кинологическими службами. На дорогах будут выставлены дополнительные посты дорожно-патрульной службы.

Новогодне-рождественское дежурство полицейским помогут нести сотрудники ЧОПов, члены казачьих обществ и добровольные дружинники. Кроме того, на случай непредвиденных ситуаций в резерв поставили без малого 500 сотрудников ОВД и 55 бойцов Росгвардии.

- 31 декабря охрану общественного порядка и безопасности дорожного движения будут осуществлять 665 сотрудников полиции, работники ЧОПов, представители казачества, дружинники. В Рождественскую ночь в 163 храмах области пройдут богослужения. Для охраны общественного порядка и безопасности дорожного движения будет задействовано 370 сотрудников полиции, а также сотрудники ЧОПов, представители казачества, дружинники, – отметил Вячеслав Кузнецов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воронеже задержали мужчину, который взял на отдых полкило амфетамина
Жителей Воронежской области на новогодних праздниках будут охранять больше двух тысяч полицейских
Минпромторг ответил на обращение воронежских торговцев
В Воронежской области переработают 10,5 тонн сосновых шишек
Воронежца напоминают об истечении срока уплаты страховых взносов
В Воронежской области все детские поликлиники станут бережливыми
В Воронеже налетчик ограбил аптеку и сильно избил женщину-фармацевта
В Воронежской области отцов двоих детей могут отправлять на курсы повышения квалификации
Воронежец месяц скрывался под Москвой после ограбления собутыльника
В Воронежской области за выплатой на второго ребенка в 200 тысяч рублей обратились 15 женщин
По просьбам воронежцев на остановке «Песчаный лог» замостили разделительную полосу
Жительница воронежского села не проснулась после жестоких побоев
В Воронеже автоледи сбила мужчину на «зебре»
Воронежцев пригласили на открытие городских елок
Воронежцам показали игрушечных Мартиросяна, Волю и Грачева
Как в Воронеже новоселье отмечали всем двором