Жителей Воронежской области на новогодних праздниках будут охранять больше двух тысяч полицейских

СЕГОДНЯ 17:24 2019-12-23T17:33:31+03:00

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С 22 декабря текущего года по 8 января следующего в Воронежской области пройдут 1562 новогодних и рождественских мероприятий. По прогнозам полицейских в них примут участие более 245 тыс. человек.

- Для обеспечения правопорядка и безопасности планируется задействовать более двух тысяч сотрудников органов внутренних дел, - сегодня на планерке в правительстве области рассказал врио начальника Главного управления МВД РФ по Воронежской области Вячеслав Кузнецов. – Кроме того, объекты массового пребывания граждан будут проверяться кинологическими службами. На дорогах будут выставлены дополнительные посты дорожно-патрульной службы.

Новогодне-рождественское дежурство полицейским помогут нести сотрудники ЧОПов, члены казачьих обществ и добровольные дружинники. Кроме того, на случай непредвиденных ситуаций в резерв поставили без малого 500 сотрудников ОВД и 55 бойцов Росгвардии.

- 31 декабря охрану общественного порядка и безопасности дорожного движения будут осуществлять 665 сотрудников полиции, работники ЧОПов, представители казачества, дружинники. В Рождественскую ночь в 163 храмах области пройдут богослужения. Для охраны общественного порядка и безопасности дорожного движения будет задействовано 370 сотрудников полиции, а также сотрудники ЧОПов, представители казачества, дружинники, – отметил Вячеслав Кузнецов.

ИСТОЧНИК KP.RU