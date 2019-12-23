2019-12-23T17:05:13+03:00
Общество

Минпромторг ответил на обращение воронежских торговцев

"Закрывать законные торговые объекты нельзя", - сказали в Министерстве. В мэрии парируют, что закрыли незаконные
Станислав ШЕВЧЕНКОВиктор ПАВЛОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Минпромторг ответил на обращение предпринимателей, работавших на ярмарке на улице Димитрова. В официальном письме, адресованном мэрии Воронежа, сообщается, что сокращения или закрытия законных торговых объектов допускать нельзя. В Министерстве отметили, что государственная политика направлена на развитие малого бизнеса.

В пресс-службе мэрии подчеркнули, что с 2012 года торговля в этом месте осуществлялась незаконно - закончился срок аренды. Решение о ликвидации ярмарки приняли с оглядкой на изучение общественного мнения - в том числе, результатов голосования на платформе "Активный электронный гражданин".

- Профильные службы муниципалитета продолжают работу с предпринимателями. Им, в том числе, и в ходе личных приемов и встреч, предлагается рассмотреть другое место для осуществления торговой деятельности. Однако до настоящего момента они отказываются от подобного предложения.

Скандал вокруг ярмарки на Димитрова не утихает весь год. Предприниматели даже выходили на митинг к областной Думе. Люди утверждают, что ушли со своих торговых мест и позволили их снести только в обмен на обещание мэрии обустроить новый рынок.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воронеже задержали мужчину, который взял на отдых полкило амфетамина
Жителей Воронежской области на новогодних праздниках будут охранять больше двух тысяч полицейских
Минпромторг ответил на обращение воронежских торговцев
В Воронежской области переработают 10,5 тонн сосновых шишек
Воронежца напоминают об истечении срока уплаты страховых взносов
В Воронежской области все детские поликлиники станут бережливыми
В Воронеже налетчик ограбил аптеку и сильно избил женщину-фармацевта
В Воронежской области отцов двоих детей могут отправлять на курсы повышения квалификации
Воронежец месяц скрывался под Москвой после ограбления собутыльника
В Воронежской области за выплатой на второго ребенка в 200 тысяч рублей обратились 15 женщин
По просьбам воронежцев на остановке «Песчаный лог» замостили разделительную полосу
Жительница воронежского села не проснулась после жестоких побоев
В Воронеже автоледи сбила мужчину на «зебре»
Воронежцев пригласили на открытие городских елок
Воронежцам показали игрушечных Мартиросяна, Волю и Грачева
Как в Воронеже новоселье отмечали всем двором