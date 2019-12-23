Минпромторг ответил на обращение воронежских торговцев

СЕГОДНЯ 17:05 2019-12-23T17:05:13+03:00

"Закрывать законные торговые объекты нельзя", - сказали в Министерстве. В мэрии парируют, что закрыли незаконные

Изменить размер текста: A A

Минпромторг ответил на обращение предпринимателей, работавших на ярмарке на улице Димитрова. В официальном письме, адресованном мэрии Воронежа, сообщается, что сокращения или закрытия законных торговых объектов допускать нельзя. В Министерстве отметили, что государственная политика направлена на развитие малого бизнеса.

В пресс-службе мэрии подчеркнули, что с 2012 года торговля в этом месте осуществлялась незаконно - закончился срок аренды. Решение о ликвидации ярмарки приняли с оглядкой на изучение общественного мнения - в том числе, результатов голосования на платформе "Активный электронный гражданин".

- Профильные службы муниципалитета продолжают работу с предпринимателями. Им, в том числе, и в ходе личных приемов и встреч, предлагается рассмотреть другое место для осуществления торговой деятельности. Однако до настоящего момента они отказываются от подобного предложения.

Скандал вокруг ярмарки на Димитрова не утихает весь год. Предприниматели даже выходили на митинг к областной Думе. Люди утверждают, что ушли со своих торговых мест и позволили их снести только в обмен на обещание мэрии обустроить новый рынок.

ИСТОЧНИК KP.RU