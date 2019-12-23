2019-12-23T17:03:43+03:00
Общество

В Воронежской области переработают 10,5 тонн сосновых шишек

Из их семян посадят сеянцы для будущих лесов
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото с сайта управления лесхоза Воронежской областифото с сайта управления лесхоза Воронежской области
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В лесничествах Воронежской области идет переработка собранных в течение зимы шишек сосны. Сначала их сушат в специальных шишкосушилках, где шишки раскрываются под воздействием высоких температур. Потом их очищают от крылышек. Всего предстоит обработать 10,5 тонн шишек, из которых, по прогнозам, получат 140 килограммов семян.

В Новоусманском лесопожарном центре заготавливают семена с улучшенными наследственными свойствами.

- Уже через несколько месяцев в теплицах Новоусманского филиала посеют около 30 килограммов таких семян, чтобы получить к следующему году два миллиона сеянцев сосны с закрытой корневой системой, - рассказали в управлении лесхоза по Воронежской области.

А тем временем, пока не выпал снег, сбор шишек продолжается и зимой для создания резерва семян на случай неурожая сосны в будущем году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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