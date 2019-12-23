Воронежца напоминают об истечении срока уплаты страховых взносов

СЕГОДНЯ 16:56 2019-12-23T16:56:33+03:00

По всем вопросам вам могут ответить в Едином контакт-центре

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Инспекция Федеральной налоговой службы России по Коминтерновскому району Воронежа напоминает, что 31 декабря истекает срок уплаты страховых взносов в фиксированном размере за 2019 год на обязательное пенсионное страхование и на обязательное медицинское страхование.

- Предлагаем проверить наличие задолженности по фиксированным платежам за предыдущие периоды и в случае ее наличия уплатить в кратчайшие сроки. По всем вопросам обращайтесь по телефону Единого контакт-центра ФНС России 8-800-222-22-22, - обращаются к налогоплательщикам в инспекции.

ИСТОЧНИК KP.RU