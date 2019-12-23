В Воронежской области все детские поликлиники станут бережливыми
В следующем году в Воронежской области все детские поликлиники перейдут на так называемое бережливое производство. Как пояснил на планерке в правительстве области руководитель регионального департамента здравоохранения Александр Щукин, медучреждения отремонтируют.
- Мы к этому готовы, медперсонал нормально воспринимает. Мы сначала делаем измененное архитектурно- планировочное решение - это комфортные зоны пребывания, игровые зоны, навигация, сотрудники медицинских учреждений прошли соответствующее обучение. Завтра в Воронеже мы торжественно открываем городскую поликлинику №1 – там этот блок, соответствующий 22 критериям, полностью внедрен, - сказал чиновник.
Все вместе это должно сделать пребывание в детских поликлиниках комфортным и эффективным, избавить медучреждения от очередей.
ИСТОЧНИК KP.RU