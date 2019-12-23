В Воронежской области все детские поликлиники станут бережливыми

СЕГОДНЯ 16:32 2019-12-23T16:34:06+03:00

Это произойдет в следующем году

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В следующем году в Воронежской области все детские поликлиники перейдут на так называемое бережливое производство. Как пояснил на планерке в правительстве области руководитель регионального департамента здравоохранения Александр Щукин, медучреждения отремонтируют.

- Мы к этому готовы, медперсонал нормально воспринимает. Мы сначала делаем измененное архитектурно- планировочное решение - это комфортные зоны пребывания, игровые зоны, навигация, сотрудники медицинских учреждений прошли соответствующее обучение. Завтра в Воронеже мы торжественно открываем городскую поликлинику №1 – там этот блок, соответствующий 22 критериям, полностью внедрен, - сказал чиновник.

Все вместе это должно сделать пребывание в детских поликлиниках комфортным и эффективным, избавить медучреждения от очередей.

ИСТОЧНИК KP.RU