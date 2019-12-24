2019-12-24T08:21:59+03:00
Общество

Под Новый год в ВГУ прилетели мыши

Животным не спится из-за продолжительной оттепели
Елена ФЕДЯШЕВА
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На днях студенты фармфакультета ВГУ обнаружили под потолком в аудитории корпуса, расположенного на улице Студенческой, летучих мышей. Мышки, наверно, прилетели к студентам с новогодними поздравлениями.

А, если серьезно, то в последние годы из-за слишком теплых зим летучие мыши или совсем не впадают в спячку или спят слишком чутко и периодически просыпаются. В такие моменты они отправляются на поиски пищи и зачастую забиваются через щели и вентиляцию в жилые дома и офисы.

Жительница Воронежа Елена Шерстяных даже организовала зимний приют для «бессонных» летучих мышей. Она держит мышек в холодильниках, подкармливает в течение зимы и выпускает на волю весной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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