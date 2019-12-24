Под Новый год в ВГУ прилетели мыши
На днях студенты фармфакультета ВГУ обнаружили под потолком в аудитории корпуса, расположенного на улице Студенческой, летучих мышей. Мышки, наверно, прилетели к студентам с новогодними поздравлениями.
А, если серьезно, то в последние годы из-за слишком теплых зим летучие мыши или совсем не впадают в спячку или спят слишком чутко и периодически просыпаются. В такие моменты они отправляются на поиски пищи и зачастую забиваются через щели и вентиляцию в жилые дома и офисы.
Жительница Воронежа Елена Шерстяных даже организовала зимний приют для «бессонных» летучих мышей. Она держит мышек в холодильниках, подкармливает в течение зимы и выпускает на волю весной.
ИСТОЧНИК KP.RU