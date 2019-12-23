В Воронеже налетчик ограбил аптеку и сильно избил женщину-фармацевта

СЕГОДНЯ 15:53 2019-12-23T15:53:05+03:00

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Стало известно об ограблении аптеки в Советском районе, располагающейся по адресу: проспект Патриотов, 20.

В субботу, 21 декабря, около 18.30 в аптеку зашел мужчина, разгромил витрины, сильно избил женщину-фармацевта и обчистил кассу. Добыча налетчика оказалась невелика – всего пять тысяч рублей. Женщине, которую он сильно ударил по лицу, пришлось накладывать швы.

- Преступника объявили в розыск. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ «Грабеж» (до семи лет лишения свободы), - сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

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ИСТОЧНИК KP.RU