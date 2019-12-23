В Воронежской области отцов двоих детей могут отправлять на курсы повышения квалификации

СЕГОДНЯ 15:47 2019-12-23T16:08:50+03:00

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Сегодня на планерке в региональном правительстве губернатор Александр Гусев рассказал о поддержке рождаемости. Эта мера будет касаться, в первую очередь, глав семейств, ставших родителями во второй раз.

- При общении с нашими коллегами из гражданского собрания «Лидер» и в разговорах с руководителями крупных предприятий в принципе есть поддержка по следующему нашему предложению. Оно связано с повышением квалификации работающего родителя, в семье которого появился второй ребенок, за счет бюджетных средств. И в дальнейшем с ростом у этого сотрудника заработной платы. В целом руководители крупных предприятий это поддерживают. Наша задача – в первом квартале следующего года разработать необходимые методики, - рассказал губернатор.

Уже в общении с представителями СМИ руководитель департамента социальной защиты области Ольга Сергеева пояснила, что возможность пройти обучение и повысить квалификацию будет предоставляться, в первую очередь мужчине, поскольку все остальные меры поддержки при рождении детей касаются женщин:

- Впрочем, эти меры могут быть применены к обоим родителям. Это курсы повышения квалификации с дальнейшим карьерным ростом. Но пока это только в перспективе. Если ребенка воспитывает один родитель, то здесь уже нужен индивидуальный подход.

Однако более подробно, как это все будет работать на практике, она описать не смогла, поскольку еще нет самой программы. А по поводу количества детей в семье и вовсе разошлась с губернатором в подсчетах:

- Но у меня для вас сейчас нет готовых ответов, потому что мы находимся только на этапе разработки. И пока не определены предприятия, которые войдут в этот круг. Пока мы начинаем с первого ребенка, в дальнейшем будем смотреть за развитием событий, - заявила Ольга Сергеева.

ИСТОЧНИК KP.RU