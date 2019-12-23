2019-12-23T15:39:00+03:00
Происшествия

Воронежец месяц скрывался под Москвой после ограбления собутыльника

Мужчина запомнил пин-код карты знакомого, а затем украл ее у него
Юлия ДИДЕНКО
Поделиться:
Теперь мужчине грозит до шести лет лишения свободы.Теперь мужчине грозит до шести лет лишения свободы.Фото: Юлия ДИДЕНКО
Изменить размер текста:

В Московской области задержали 41-летнего воронежца, который украл у собутыльника банковскую карту, а затем сбежал. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России в понедельник, 23 декабря.

Так, в ноябре в полицию обратился 44-летний местный житель. Он рассказал, что выпивал в компании нового знакомого, а после у него исчезла банковская карта и деньги с нее. Ущерб составил 35 тысяч рублей.

Правоохранители установили автомобиль, на котором передвигался преступник, а также его личность. Ориентировки с приметами подозреваемого передали всем нарядам полиции в Воронежской области и соседних регионах.

В итоге вора нашли в Московской области. Им оказался неоднократно судимый за имущественные преступления 41-летний воронежец, Он признал вину и рассказал, что запомнил пин-код, когда вместе с новым знакомым ходил в магазин за выпивкой, а затем нашел подходящий момент и украл карту.

В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст.158 УК РФ «Кража». Теперь мужчине грозит до шести лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воронеже задержали мужчину, который взял на отдых полкило амфетамина
Жителей Воронежской области на новогодних праздниках будут охранять больше двух тысяч полицейских
Минпромторг ответил на обращение воронежских торговцев
В Воронежской области переработают 10,5 тонн сосновых шишек
Воронежца напоминают об истечении срока уплаты страховых взносов
В Воронежской области все детские поликлиники станут бережливыми
В Воронеже налетчик ограбил аптеку и сильно избил женщину-фармацевта
В Воронежской области отцов двоих детей могут отправлять на курсы повышения квалификации
Воронежец месяц скрывался под Москвой после ограбления собутыльника
В Воронежской области за выплатой на второго ребенка в 200 тысяч рублей обратились 15 женщин
По просьбам воронежцев на остановке «Песчаный лог» замостили разделительную полосу
Жительница воронежского села не проснулась после жестоких побоев
В Воронеже автоледи сбила мужчину на «зебре»
Воронежцев пригласили на открытие городских елок
Воронежцам показали игрушечных Мартиросяна, Волю и Грачева
Как в Воронеже новоселье отмечали всем двором