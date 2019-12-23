Воронежец месяц скрывался под Москвой после ограбления собутыльника

СЕГОДНЯ 15:39 2019-12-23T15:39:00+03:00

Мужчина запомнил пин-код карты знакомого, а затем украл ее у него

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В Московской области задержали 41-летнего воронежца, который украл у собутыльника банковскую карту, а затем сбежал. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России в понедельник, 23 декабря.

Так, в ноябре в полицию обратился 44-летний местный житель. Он рассказал, что выпивал в компании нового знакомого, а после у него исчезла банковская карта и деньги с нее. Ущерб составил 35 тысяч рублей.

Правоохранители установили автомобиль, на котором передвигался преступник, а также его личность. Ориентировки с приметами подозреваемого передали всем нарядам полиции в Воронежской области и соседних регионах.

В итоге вора нашли в Московской области. Им оказался неоднократно судимый за имущественные преступления 41-летний воронежец, Он признал вину и рассказал, что запомнил пин-код, когда вместе с новым знакомым ходил в магазин за выпивкой, а затем нашел подходящий момент и украл карту.

В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст.158 УК РФ «Кража». Теперь мужчине грозит до шести лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU