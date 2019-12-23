В Воронежской области за выплатой на второго ребенка в 200 тысяч рублей обратились 15 женщин

СЕГОДНЯ 15:21 2019-12-23T15:26:49+03:00

Однако уровень рождаемости в регионе остается все еще «недостижимым»

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Сегодня на планерке в правительстве области губернатор и чиновник от соцзащиты заявили, что установленный для нашего региона суммарный коэффициент рождаемости является недостижимым показателем.

- Суммарный коэффициент рождаемости в настоящий момент оценивается как недостижимый при некоторой положительной тенденции к его изменению. Имеет место стабилизация уменьшения его ну так же, как и на территории всей Российской Федерации, - заявила руководитель областного департамента социальной защиты Ольга Сергеева.

По ее словам, по итогам текущего года суммарный коэффициент рождаемости составил 1,26 (что составляет 91% от выполнения «плана»). Это пятое место в Центральном федеральном округе.

Губернатор Александр Гусев признался, что региональные чиновники «изначально видели недостижимость значения, которое им было установлено, тем не менее, принятые меры работают на положительную динамику».

- Это очень инертный коэффициент. Во-первых, девять месяцев длится беременность, и сейчас рожают женщины, которые беременели в марте. Есть еще наложение инертности сознания самих людей – прежде чем завести ребенка, надо об этом подумать. Поэтому эффект от мер, которые мы ввели с первого декабря, получим только следующим летом, - объяснила Ольга Сергеева.

Чтобы увеличить суммарный коэффициент рождаемости, в Воронежской области в этом году разработали две выплаты.

Так, с 1 декабря начала действовать единовременная выплата при рождении второго ребенка. Ее размер составляет 200 тысяч рублей. Деньги могут получить женщины, которым на момент родов еще не исполнилось 28 лет.

- За этой выплатой в настоящий момент обратились 15 женщин, которые родили детей после 1 декабря.

Кроме того, увеличили размер материнского капитала – со 116 тысяч до 150 тысяч рублей. Он полагается при рождении каждого третьего и последующего ребенка семьям, в которых среднедушевой доход не превышает двукратную величину прожиточного минимума.

НАША СПРАВКА

Суммарный коэффициент рождаемости характеризует среднее число рождений у одной женщины за всю её жизнь.

ИСТОЧНИК KP.RU