2019-12-23T14:55:59+03:00
Общество

По просьбам воронежцев на остановке «Песчаный лог» замостили разделительную полосу

Раньше здесь оборудовали площадку под остановку
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото управы Ленинского районафото управы Ленинского района
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В Ленинском районе Воронежа, пока позволяет погода, продолжается благоустройство. По просьбам воронежцев на улице Матросова на остановке «Песчаный лог» сотрудники районного комбината благоустройства замостили разделительную полосу на пешеходном переходе. Раньше людям приходилось преодолевать здесь грязное препятствие. Таким образом, удалось логично завершить благоустройство реально сложившейся пешеходной зоны.

Кстати, недавно на остановке "Песчаный лог" также замостили плиткой площадку ожидания транспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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